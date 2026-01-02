大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを複数抱えている。現状の立場は各選手によって異なるが、アレックス・フリーランド内野手については、来季のレギュラー奪取は実力、運の双方が求められるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

フリーランドは今季7月末にメジャー初昇格を果たしたが、29試合、打率.190、2本塁打、6打点と今一つインパクトを残せず。ポストシーズンも出場ゼロに終わっている。

同メディアは「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者はフリーランドの球団内での立ち位置と、24歳の彼がドジャースの先発ラインアップに食い込むために必要なことについて語った」としつつ、「彼はスイッチヒッターだが初昇格時、チームはメジャーの投手相手には左打席でしか信頼していないように見えた。守備面では二塁と三塁で良い評価を受けているが、現時点ではレギュラーとしての起用はない。現行のロースター構成では、安定した出場機会を得られるかどうかは、怪我で空きが生まれるかに大きく左右される」という同記者の見解を紹介。

一方、「もし彼がメジャーレベルでの課題を克服し、36.1％に達した三振率を抑えられれば、ラインアップに食い込むチャンスはある。特に、36歳のマックス・マンシー内野手の契約が来季終了後に満了を迎えることを考えれば、その可能性は十分にある」とも記している。

