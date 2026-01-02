大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今季、佐々木朗希投手やタナー・スコット投手など、数多くの新戦力を加えたシーズンを過ごした。キム・ヘソン内野手もそのうちの1人だが、期待されたほどの出場とはならず、本人も厳しい評価をしている。米メディア『ドジャース・ウェイ』のブランドン・グリック記者が言及した。

ヘソンは開幕前、同じ新人の佐々木ほどの注目を集めてはいなかったが、新人王候補として佐々木より評価する声もあったほど能力は高く評価されていた。

しかし、最終的には180打席で打率.280、出塁率.314、長打率.385、wRC+は95に終わり、懸念材料として挙げられたのが、本塁打3という長打力不足と、30.6％に達した三振率だった。大谷翔平選手らを擁する上位打線との差が顕著に現れ、厳しいシーズンだったと言えるだろう。

ヘソン自身は「100点満点で30点だ。理由はわからないが、満足できなかった。まだまだ成長が必要だ。残り70点を埋めるには、あらゆる面で向上しなければならない。野球選手として、100点を目指し努力する」と振り返っている。

実際に活躍の場を与えられなかった側面もあり、グリック氏は「2025年後半にヘソンを見捨てたドジャースが再び彼にコミットする意思があるならば、来季は不振を脱する可能性が十分にある」と言及した。

