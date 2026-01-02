ブライトンを率いるファビアン・ヒュルツェラー監督が、日本代表MF三笘薫についてのコンディションに言及した。2日、クラブの公式サイトが同指揮官のコメントを伝えている。

三笘は2025年9月27日に行われたチェルシー戦で足首を負傷し、約2カ月半に渡り戦線を離脱。12月13日のリヴァプール戦で復帰を果たすと、続く20日のサンダーランド戦でも途中出場を記録し、2試合連続で30分以上のプレータイムを得た。27日に行われたアーセナル戦では病気により欠場したものの、30日のウェストハム戦では再び途中から出場し、攻撃にアクセントを加える活躍を見せていた。

プレミアリーグ第20節バーンリー戦を3日に控えるなか、ヒュルツェラー監督は前日会見に出席。指揮官は下位に沈むチームとの対戦に「プレミアリーグでは、どのチームも侮れない」と警戒心を強めつつ、「常に高い基準を持ってプレーし、ピッチ上で最高のパフォーマンスをしなければならない」と語り、7試合ぶりの勝利に向けて意気込みを示している。

また、三笘のコンディションについて問われると、「彼は選択肢の一つになると思う。いいプレーをしていたし、出場した瞬間からインパクトを残していた」と、出場に問題がないことを明かしつつ、前節のパフォーマンスを評価。さらに、「彼は我々にとって質の高い選手であることはわかっているので、復帰をうれしく思うよ」とコメントを残した。

プレミアリーグの前半戦は終わり、シーズン後半戦にいよいよ突入。ブライトンは、ここまで6勝7分6敗の14位に甘んじているが、三笘の復帰とともにチームの浮上にも期待したいところだ。

【動画】三笘薫が途中出場！



