乃木坂46賀喜遥香『エヴァ』で大人になったことを実感「私が11歳のときは、碇シンジくんの行動の理由が分からないところも多かったけど…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。この日の放送では、遥香先生が“和（なぎ）の講師”井上和（いのうえ・なぎ）先生と一緒に、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」（以下：エヴァ展）をレポートした模様をお届けしました。解説役は特定非営利活動法人 アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC） の辻壮一（つじ・そういち）さんです。――まずは『エヴァ展』の会場からのレポートをお届け。賀喜：カーテンの向こう側に入りたいと思います。展示されているのは、TVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』のセル画です。井上：セル画！ なかなか貴重じゃないですか!?賀喜：初めて見ると思う！井上：私もです！賀喜：失礼します……。井上＆賀喜：すごい！ すごい！賀喜：これ、あれだ。初号機と3号機が闘うシーン。井上：そうですね。賀喜：あ～、握りつぶしている……。辻：プラグがぐちゃっと……。賀喜：私、ここ好きなんですよ。後ろが夕日で影だけみたいな、この表現の仕方が好きなんです。影しかないけどかっこいい。いやぁ、いいなぁ。井上：あっ、これは最後の……。賀喜：アスカ（惣流・アスカ・ラングレー）の首を絞めているシーン。井上：すごく切なかった。賀喜：ここを最初見たときは分からなかった。アスカは、どういう意図でほっぺたを撫でて、（碇）シンジくんが泣いちゃうのかが分からなかったけど、今はちょっと分かる気がします。私、実はシンジくんと同い年なんですよ。井上：そっか！賀喜：シンジくんが普通に生きていたら、多分私と同じくらいの年っていうのもあって、「今シンジくんがどういう気持ちなのか」をめっちゃ考えちゃうんです。1コマ1コマの動きを理解してあげたくなっちゃう。――ここで、教室（収録スタジオ）にいる遥香先生とバトンタッチ。賀喜：私自身、セル画の実物を見るのは初めてでした。セル画は加水分解っていう現象で劣化していくらしく、展示されているものは、解説してくださった辻さんの所属するATACが専用の施設で保管しているそうで、それを私たちに見せてくださっているので本当に貴重というか、歴史を見せてくださって……いやあ、楽しかったな～。そして、これは勝手に誇りに思っているんですけど、私はシンジくんと同い年なんですよ！ シンジくんは2001年の6月6日生まれで、私は2001年の8月8日生まれなんです。シンジくんファンだからすごく知ってる（笑）。アニメを観ていたときはまだ11歳で、シンジくんは14歳だから年上だったんですよ。でも私、今24歳になっちゃった。気付いたらシンジくんの年齢を追い越していて。11歳のときは、シンジくんの行動の理由が分からないところも多かったけど、10年以上ずっと私は好きだから、そのあいだに自分も成長してきたことで「このときのシンジくんは、こういう気持ちだったんだ」っていうのが、ちょっとずつ分かるようになって。そこで「自分は大人になったんだな」と感じることが多かったです。思い入れがあるシーンのセル画を見せていただけたことは、ファンとしてありがたかったですね。――この後も、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」の各ブースを2人がレポートしていきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info