夏菜「自信があるわけではない」明るく見えて悩んでいることも…“忘れる力”で次に進む

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。12月7日（日）、14日（日）、21日（日）放送ゲストは、女優として活躍する夏菜（なつな）さんです。FUKAMI とは10年以上の親交がある夏菜さん。21日の放送では、2021年に結婚後、2022年3月に第1子（女児）、2023年8月には第2子（男児）を出産し、現在2児の母としても奮闘する夏菜さんに、メンタルを保つ秘訣などについて伺いました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：夏菜ちゃんといえば、"ぶっちゃけトーク"がよく話題になりますが、人の意見や見え方を気にすることはありますか？ 最近は「セルフラブ」という言葉もよく聞きますが。夏菜：実は、今すごく悩んでいることでもあります。明るくて元気に見られがちなのですが、意外と考える部分もあって。自分のことは好きなのですが、外見やお芝居、トークに自信があるわけではないんです。「自信」と「好き」という感情は、必ずしも比例しないというか。「それでもいいのかな？」と思いながら日々過ごしています。FUKAMI：普段も？ じゃあお昼の番組（※「ヒルナンデス！」（日本テレビ系））の放送後に反省会をしたりしますか？夏菜：「あのとき、あれを言わなければよかった……」と結構思ってしまうタイプです。でも、すぐ忘れちゃうんですよね（笑）。「あ、さっきも同じことで悩んでいたな」と思い出す瞬間はありますが、基本的にはすぐ忘れるから……。すみれ：考えすぎると引きずって失敗してしまうこともあるので、「忘れる」というのはメンタルが強い証拠ですよ。夏菜：そうかもしれませんね。「忘れる力」があるから、次に進めるのかも。番組では他にも、育児によるライフスタイルの変化などについて語る場面もありました。