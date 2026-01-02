ボルシアMG（ドイツ1部）は2日、トッテナム・ホットスパー（スパーズ）に所属する日本代表DF高井幸大を、今シーズン終了までのレンタル移籍で獲得したことを発表した。背番号は「14」を着用する。

高井は2025年夏に川崎フロンターレからスパーズへ完全移籍で加入。加入後から負傷に悩まされていたが、12月29日に行われたプレミアリーグ第18節クリスタル・パレス戦で初のベンチ入りを果たしていた。

スパーズのセンターバック（CB）陣には、アルゼンチン代表DFクリスティアン・ロメロやオランダ代表DFミッキー・ファン・デ・フェン、オーストリア代表DFケヴィン・ダンソ、ルーマニア代表DFラドゥ・ドラグシンらが名を連ねていることから、出場機会を求めてボルシアMGへのレンタル移籍が決定。契約期間は2026年6月30日までとなる。

高井の加入に際して、ボルシアMGのスポーツディレクターを務めるルーベン・シュレーダー氏は、「コウタはフィジカルが強く、スピードも抜群のセンターバック（CB）だ。すぐにチームに貢献できる力を持っていると思うし、新しい背番号14の登場を楽しみにしている」と、同選手の活躍に期待を寄せている。

日本代表FW町野修斗も所属するボルシアMGは、今季ここまでのブンデスリーガで4勝4分7敗の現在12位。昨シーズンまでは日本代表DF板倉滉（PSV）とFW福田師王（カールスルーエにレンタル中）も所属していた。