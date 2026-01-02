大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフも積極的な補強を進めており、デトロイト・タイガーズのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する案が浮上している。しかし、スクバルはヒューストン・アストロズへの移籍となるかもしれない。米メディア『TWSN』のマット・レビン記者が言及した。

スクバルは契約が残り1年で、2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞を受賞。2025年も31試合に先発して防御率2.21、奪三振241という圧巻の成績を残した。

タイガースが価値が高いうちにスクバルを放出して戦力補強に動くかもしれない中、先発投手陣の立て直しが急務のアストロズが獲得の姿勢を見せる可能性は大いにある。

これまでドジャースがスクバル獲得の噂が強まっていたが、タイラー・グラスノー投手の放出を否定したことで獲得は不透明になった。それでもドジャースは大谷翔平選手らを中心とした豪華な先発ローテーションを擁しており、優勝候補であることは変わらないだろう。

注目の集まるスクバルの動向についてレビン氏は「アストロズとの組み合わせは理にかなっており、彼らが今後数年間の優勝を本気で目指すなら、スクバル獲得に向けたトレード要員を構築することが実現の鍵となるだろう」と言及した。

