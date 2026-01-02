「複数人に可能性がある」ドジャース、来季はプロスペクトが続々昇格！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、将来が期待されるプロスペクトを複数抱えている。現在地は各選手によって異なるが、来季にもメジャーデビューを果たす可能性がある選手も複数いるようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じている。

同メディアは「将来のスターを育成するにせよ、トレード材料として転売するにせよ、このチームは特に他チームよりも優秀な外野のプロスペクトを揃えている。現在のメジャー外野陣はやや不安定なため、彼らのうち1人、あるいは複数人が近いうちに昇格する可能性があるのではないかと考える人もいる」と言及。

続けて、「ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者は最近獲得した2人の選手が、より高く評価されているプロスペクトたちよりも、いわゆる序列の上で先行している可能性があると考えている。ホスエ・デポーラ、ザイール・ホープ、マイク・シロタ、エドゥアルド・キンテロの4外野手は頭一つ抜け出しており、チームの中でもとりわけ興味深い存在となっている。ただし、彼らよりも先にメジャー昇格する可能性がある外野手が2人いる。今季7月にトレード加入したジェームズ・ティブス3世とザック・エアハードだ。ライアン・ウォード外野手と合わせ、彼らの名前も注目しておきたい」と記している。

チームは今オフ外野が補強ポイントとされているが、プロスペクトの抜擢で賄う可能性もあるかもしれない。

