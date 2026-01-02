今日の運勢は？ ★2026年1月3日（土）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月3日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月3日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？心のままに行動していくことで、良い流れを引き起こすことになりそうです。思い立ったら積極的にアクションを起こしていきましょう。ラッキーに出逢えるかもしれませんよ。上手にご自身を表現する方法を考えると良い日です。どのようにしたらまわりからの評価を得られるのか向き合ってみることで、新しい大好きな自分に出逢えるかもしれません。行ったことのない土地に足を運んだり、今まで関わらなかった価値観を持つ人たちと交流をしたりすることで、運気がアップしていきそうです。素敵なアイデアやインスピレーションが湧いてきそうですよ。パートナーとの関係に意識をむけると良い日です。素直に愛情表現をしていきましょう。お相手を探している方は、理想の人を明確にイメージしていくことで、良い出逢いがあるかもしれません。リラックスする時間をつくりましょう。音楽を聴いたり、映画をみたり、あなたが好きなことをして過ごすことで、日頃の疲れが癒やされて、運気が上がっていきそうですよ。あなたの夢や希望を書き出していきましょう。現実的になりすぎずに、あなたの心が望んでいる本当の自分の姿を思い描いてみてください。新たな未来の設定が生まれることで運気がアップしそうですよ。あなたは何をしている時に幸せを感じますか？時間を忘れてしまうくらい夢中になってしまうことがあれば、それはあなたの才能です。そこに気づいていくことで、新たな発見がありそうですよ。ご家族との時間を大切にしていくことが、幸運のカギになります。一緒に楽しく過ごすと良いでしょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をとってみるだけでも運気アップに繋がりそうですよ。まわりの人たちの意見や、常識的な価値観には意識を向けずに、あなた自身の心の声に耳を傾けてください。ご自身と向き合ってみることで、今大切にすべきことがみえてきそうですよ。社会人の方はお仕事運が、学生の方は勉強運が良い日です。ご自身のスキルアップのために時間をつかっていきましょう。いつもより、活力が湧いてやるべきことが捗りそうです。健康的な生活を意識することで運気が上がっていきそうです。心とカラダは繋がっているので、カラダが健康になることで、心も健康になり、精神的な安定を得られるでしょう。ご先祖さまとの繋がりに意識をむけてみることで、良い流れがやってくるでしょう。心の中で日頃の感謝を伝えてみるだけでも、あなたを守ってくださっているご先祖さまたちが喜んでくれますよ。目には見えない世界との繋がりを感じましょう。異次元に続く高い周波数の入り口が、あなたの家やオフィスや、特別だと感じる場所に開いてくるイメージをしてみてください。イマジネーション豊かに、想像してみましょう。キラキラした素晴らしい存在たちが、あなたを守り導いてくれることでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。