第104回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に行われ、富山第一（富山）と大津（熊本）が対戦した。

富山県大会を2年ぶりに勝ち抜き、通算35回目の本大会出場を決めた富山第一。2回戦では佐賀東（佐賀）を3－0の完勝で下し、2014年以来の優勝へ快調なスタートを切った。対するは、5大会連続22回目の本大会に臨む大津。2回戦では青森山田（青森）との“優勝候補対決”を2－0で制しており、勢いそのまま8強入りを狙う。

試合は立ち上がりから大津が主導権を握ったものの、富山第一も粘り強い守備で対応。ゲームはスコアレスでハーフタイムに突入する。後半も一進一退の攻防が続き、得点が生まれないまま終盤を迎えていく。

そんななか、67分に富山第一が均衡を破る。自陣でのボール奪取からカウンターに転じ、高瀬新大がドリブルで相手ボックス手前まで前進。一度は大津にボールを奪われたものの、素早い即時奪回から藤田羚耶がラストパスを出す。ペナルティエリア外から山田聖心がネットを射抜き、富山第一が先制した。

一方の大津も、直後の71分に同点弾を挙げる。ポゼッションで富山第一を押し込みつつ、ボックス右角にポジションを取った岩﨑天利にボールが渡る。対峙したマーカーを縦に振り切ると、右足でクロスを供給。大外から飛び込んできた村上慶が豪快なヘディングで合わせ、大津が追いついた。

すると、ラストプレーで劇的な結末が訪れる。後半アディショナルタイムに岩﨑がボックス内で相手に倒され、大津がPKを獲得。キッカーを務めた山下虎太郎が冷静に決め切ると、主審のホイッスルが鳴り響く。2－1で勝利した大津が8強入りを果たした。大津は来年1月4日、準々決勝で流通経済大柏（千葉）と対戦する。

【スコア】

富山第一 1－2 大津

【得点者】

1－0 67分 山田聖心（富山第一）

1－1 71分 村上慶（大津）

1－2 80＋6分 山下虎太郎（大津）