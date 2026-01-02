アスルクラロ沼津は2日、元日本代表FW齋藤学との契約更新を発表した。

現在35歳の齋藤は、横浜F・マリノスでプロデビュー後、川崎フロンターレや名古屋グランパスなどを渡り歩き、韓国やオーストラリアでもプレー。日本代表では6試合に出場して1得点を記録した。ベガルタ仙台退団後の2024シーズンから沼津に加入し、2025シーズンは27試合に出場して1得点を記録した。

沼津はレイラック滋賀とのJ3・JFL入れ替え戦で敗れて、新シーズンは10年ぶりに日本フットボールリーグで戦うことになる。沼津残留を決意した齋藤は発表に際し、沼津の公式サイトを通じて次のようにコメントした。

「新年あけましておめでとうございます。10年、20年後アスルクラロ沼津が大きなクラブになっていて、『2025年の悔しさ、苦しさがあったからこそ、大きなクラブになれた』。そう言ってもらう為にも2026-2027年シーズンが、アスルクラロ沼津にとって本当に大事な年になると思います。その年にこのチームの一員でいられる事を嬉しく思いますし、昨年の反省として自分が思う足りなかったことを今年は、発信、発言、行動をしていきたいなと思います」

「僕はまだ死んでいません。まだまだ向上していきたいと思っています。JFLからもう一度アスルクラロ沼津を作り上げていきましょう」