大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）でエドウィン・ディアス投手を獲得したが、まだ補強は続くかもしれない。新たなターゲットとなっているのが、トロント・ブルージェイズのボー・ビシェット内野手だ。米メディア『TWSN』のマット・レビン記者が言及した。

ビシェットは2024年に不振を経験したものの、2025年には完全復活。139試合で打率.311、本塁打18、打点94を記録し、ブルージェイズの快進撃を支えた。ポストシーズン中は負傷に悩まされたがワールドシリーズでは復帰し、存在感を示している。

本来であればブルージェイズが全力で引き留めたい存在だが、球団側に強い緊急性は感じられず、条件面で折り合いがついていないという。このままでは、オールスター経験者を無償で失うリスクすらあると指摘されている。

そこで移籍先として浮上しているのが、3連覇を目指しているドジャースだ。二塁手を固定できていないドジャースにとってビシェットは強力な補強となり、大谷翔平選手らと並ぶ打線は相手球団にとって脅威になるだろう。

注目の集まるビシェットの動向についてレビン氏は「ドジャースは彼にとって、ブルージェイズ復帰を除けば最高の移籍先だと言える。両者はお互いをよく理解し合っており、彼は高額契約を得ながらワールドシリーズ制覇を目指す機会を得られるだろう」と言及した。

