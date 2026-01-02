元プロ野球選手で野球解説者の内川聖一氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で12月5日に公開された動画に出演。“理想的なバッティング”だと思っていたレジェンド選手を明かした。

内川聖一氏

「すごく理想だなと思って見てました」

ニッポン放送の煙山光紀アナウンサーから「現役時代にこのバッターを手本にしようと思った選手はいましたか?」と質問され、内川氏は「僕はどちらかといえば、力感がないけど当たったら飛ぶ、みたいな選手が好きだった」と前置きした上で、「当時、オリックス・ジャイアンツで活躍されていた谷佳知さん」と回答。

続けて、内川氏は「バッティングもフワッと柔らかく構えて、バットを揺らしながらタイミングをとって、前もゆっくり振っていくイメージに見えるんですよね」と説明した。

また、内川氏は「谷さんに直接聞いたわけではないので分からないんですけど、僕も言われたことがあるんです。軽く打ってるように見えて打球が飛ぶというのを。でも本人は結構一生懸命振ってるんですよ」とも話し、「その動きというのが滑らかにゆっくりに見えるというところはすごく理想だなと思って見てました」と明かしていた。