お金持ちは年始だからこそ、自分の時間を大切にします。その時間の中で、いったいどのようなことを行っているのでしょうか？

◆家族との時間を確保する

お金持ち、いわゆるセレブの人は、普段は仕事や社交で忙しく、家族とゆっくり過ごす時間がとりにくいことが多いようです。そのため、時間を確保しやすい年始は、家族との時間を優先する人が少なくありません。

結婚している人はもちろんですが、独身の人でも同じ傾向が見られます。

独身の場合、自由に友人と過ごす人が多いなか、あえて家族（特に両親）と過ごす時間を大切にする姿勢には、何か理由があるのかもしれません。

知人の31歳独身男性は、「自分を育ててくれた親に恩返しができる時間は限られているから、年始は必ず帰省する」と話していました。

◆2025年の振り返りをする

1年間があっという間に過ぎてしまったと感じる人は多いと思いますが、どのような出来事があり、どんな行動をしてきたのかを振り返る時間をもつことはとても大切です。

お金持ちやセレブといわれる人は、年始に必ずこの「振り返り」の時間をとります。

自分の行動が正しかったか、どのように改善できたかなどを見つめ直すことで、これからの行動に生かせるヒントが得られるからです。

ビジネスにおいても、プライベートにおいても、振り返りを行うことで、新しい1年をどう過ごすべきかが見えてきます。

◆2026年に絶対行いたいことは1年間の計画を立てること！

新年の計画は、前年の振り返りとセットにすると効果が高まります。ただ「面倒だな」「時間がない」と思う人が多いのも事実です。しかし、お金持ちやセレブといわれる人は、必ず年始に1年間の計画を立てています。

「1年の計画なんて、その場の流れで決めればよいのでは？」という意見もありますが……ちょっと待ってください！

統計学を用いた占術の一つである数秘術とカラーセラピーを融合させた「数秘＆カラー」によると、2026年は「1」の年にあたり、物事をスタートさせるのによい年とされています。計画を立てて行動することで成功しやすくなり、自分の意志で動くことが重要なポイントになります。

2026年ほど、1年間の計画を立てるのにふさわしい年はありません。

ただし、物事によっては流れに乗ることが大切な場面もあります。されど、その場合も自分の意志をしっかり持って行動することが重要です。

反対に、自分の気持ちが乗らないことなら、いくらよい条件の話が来ても避けた方がいいということも忘れないでください。

以上の理由から、2026年は、自ら進んで行動するために「1年間の計画を立てること」にぜひ取り組んでみてくださいね。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

