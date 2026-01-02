2026年の運勢・12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」エンジェルカードからのメッセージ「的中王」ムクルが占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年占い（12星座占い×エンジェルカード占い）。12星座別の2026年（令和8年）「水瓶座（みずがめ座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・ムクルさんが占います。「水瓶座（みずがめ座）」さんの2026年のテーマ、さらにはエンジェルカードからのアドバイスも！2026年は、1月27日に夢やインスピレーションの星である海王星が、行動や情熱を司るおひつじ座への移住を完了します。また、2月14日には、試練の星である土星も行動や情熱を司るおひつじ座に帰ってきます。4月26日に改革や独自性の星である天王星が、コミュニケーションや情報を司るふたご座に再び移動します。6月30日には幸運の星である木星が、カリスマ性や自己表現を司るしし座に移ります。地球は行動の星です。どんなに願っても、行動しない限りには現実にできません。2026年は、あなたが心に熱い想いを持ちながら日々努力してきたことが、形になっていくと伝わってきています。後半は、あなたらしく活躍する流れがやってきそうですよ。2026年のみずがめ座さんは、お仕事とプライベートのバランスを考えていくことで、良い流れがやってくるでしょう。後半は、大切は人との時間を大切にすることで、心穏やかに過ごせそうです。あなたへのメッセージで出てきたカードは、大天使チャミエル「Beloved One」です。大天使チャミエルは、深いつながりを持ったお相手との愛を見守ってくれる大天使です。恋愛を引き寄せたいときや、愛する人との問題を解決したいときには、大天使チャミエルの名前を呼んでみてください。大天使チャミエルのエネルギーとつながるカラーは、淡いグリーンと淡いピンクです。ぜひ身に着けましょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/