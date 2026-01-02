チェルシーに所属するイングランド代表FWラヒーム・スターリングに対し、フルアムやウェストハムが興味を示しているようだ。1日、イギリスメディア『talkSPORT』や移籍市場に詳しいフロリアン・プレッテンベルク氏が伝えている。

現在31歳のスターリングは、2022年7月にマンチェスター・シティからチェルシーに移籍。2022－23シーズンは公式戦38試合9ゴール4アシスト、2023－24シーズンには公式戦43試合10ゴール11アシストという成績を残したが、昨季はアーセナルにローン移籍して公式戦28試合1ゴール5アシストと出場機会が減少。さらに今季はエンツォ・マレスカ前監督の下で構想外となり、開幕から現在まで構想外という状況が続いている。

イギリスメディア『talkSPORT』によると、ウェストハムがスターリングの獲得を検討しているとのこと。ただし、同選手は完全移籍か買い取り義務を伴うローン移籍を希望しているという。しかし、ウェストハムにとってスターリングの週給30万ポンド（約6000万円）という給与は高額であり、現時点でウェストハムへの移籍が実現する可能性は低いと見積もられている。

一方、プレッテンベルク氏は、フルアムがスターリングの獲得に向けて具体的に動いており、選手側もフルアムへの移籍に前向きな姿勢を示しつつあると伝えている。

