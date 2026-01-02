「日本に残留する選択肢も」髙橋光成、来オフにメジャー再挑戦か！？　米…

髙橋光成 最新情報

埼玉西武ライオンズに所属する髙橋光成投手は今オフ、ポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する予定だ。しかし、MLB球団の中でも大きなチームからオファーが届かない限り、今回のチャンスを諦めるかもしれない。米公式サイト『MLB.com』が予想している。

高橋は昨季、24試合で先発し8勝9敗、防御率3.04、奪三振88をマーク。

2024年よりは持ち直したとは言え、好調だった2022年、2023年に比べると、ややパフォーマンスが劣る。

それでもメジャー行きを目指し、現時点で少なくとも1球団からオファーが届いているようだ。

しかし、成績面よりも、チームメイトの今井達也投手のヒューストン・アストロズ行きが決まりそうな事の方が、高橋の去就を左右するかもしれない。

同メディアは「高橋も今井と同様に、西武ライオンズからポスティングされており、両者がメジャー移籍となれば、西武はエース格2人を同時に失うことになる。

今井がヒューストン行きに向かっている中で、高橋は西武と新たな契約を結び、日本に残留する選択肢も考えられる。

その契約には、来季終了後にポスティングではなくフリーエージェント（FA）として再び市場に出られるオプトアウト条項が盛り込まれる可能性がある。

大きいメジャー球団から土壇場でオファーが届かない限り、この右腕にとってはそれが最も現実的なシナリオかもしれない。

2026年に好成績を残せば、1年後にはその市場価値は大きく高まるはずだ」との見解を示している。

