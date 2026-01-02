ミッキー・ローク、家賃未払い5万9100ドルで提訴　立ち退きの危機に

米俳優のミッキー・ロークが、ロサンゼルスにある3ベッドルームのスペイン風バンガローから立ち退きを迫られている。新たに起こされた訴訟によれば、同人は家賃の支払いが約6万ドル滞っているという。

2008年の映画『レスラー』で、落ち目のプロレスラー、ランディ ”ザ・ラム”・ロビンソンを演じ、ゴールデングローブ賞を受賞したロークは、賃貸契約に基づく未払い分として5万9100ドル（約600万円）を支払っていないと、家主側は主張している。Rolling Stoneが入手した訴状では、ローク（73歳）は2025年4月、当初月額5200ドルでこの家を借りたが、その後、家賃は月額7000ドルに引き上げられたとされる。物件はファーマーズ・マーケットとショッピングセンター「ザ・グローブ」から徒歩圏内で、ウェスト・ハリウッドの南側に位置する。

訴状によれば、ローク（法的氏名：フィリップ・ローク・ジュニア）は12月18日、連絡を取ろうとした人物が物件を訪れた際、そこにいなかったという。その結果、3日以内に滞納家賃を支払うか、あるいは退去するよう命じる通知が住宅外壁に掲示された。30日、ローク本人や代理人への連絡を試みたが、いずれもつながらなかった。家主のエリック・ゴールディも、裁判記録に記載された電話番号に残したメッセージへ返答していない。

この家は1920年代に建てられたもので、ロサンゼルス・タイムズによると、かつて『大いなる眠り』や『長いお別れ』を著した英米の小説家レイモンド・チャンドラーが住んでいたという。賃貸トラブルに関するケース・マネジメント・ヒアリング（進行管理のための審理）は、4月6日にロサンゼルス郡高等裁判所で予定されている。

ロークは、バリー・レヴィンソン監督の青春コメディ『ダイナー』で早口の”ならず者”を演じて注目を集め、その後フランシス・フォード・コッポラ監督の『ランブルフィッシュ』、キム・ベイシンガーと共演した『ナインハーフ』などに出演した。一方で、対立的で予測不能だという評判も広まり、2008年にロサンゼルス・タイムズのインタビューでその点に触れている。

「すべてを失った。家も、妻も、信用も、キャリアも」と彼は語った。「子どもの頃からの怒りがずっとあって、それは本当は怒りじゃなくて、恥だった。だけどそれを鎧みたいに使って、男らしさで傷を覆い隠していた。残念ながら、僕の振る舞いは人を本気で怖がらせてしまった。でも本当に怖がっていたのは僕のほうだった。僕はどこかショートしてしまったみたいな人間で、自分をどう直せばいいのか分からなかったんだ」

ダーレン・アロノフスキー監督の『レスラー』での仕事は”復活”と見なされ、アカデミー賞ノミネートにもつながった。しかしその後も論争は続く。4月、家主側の主張によれば賃貸契約に署名した時期とほぼ同じ頃、ロークは『Celebrity Big Brother UK』を不適切な言葉遣いと行動を理由に降板し、本人も後にそれを認めている。ジョジョ・シワとのやり取りの中では、彼女に向かって「僕が4日以上残ったら、君はゲイじゃなくなるよ」と発言していた。

from Rolling Stone US