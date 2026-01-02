今井達也 最新情報

埼玉西武ライオンズに所属する27歳の今井達也投手は今オフ、メジャー挑戦へ向けて動いていた。そして、2日（日本時間3日）の期限が間近に迫る中、ついに移籍先が決まったようだ。ヒューストン・アストロズと異例の契約に合意したと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

今井は昨季、24試合で163回2/3を投げて10勝5敗、防御率1.92、奪三振178、WHIP（被出塁率）0.892という驚異的な数字を記録していた。

それだけに注目度は高く、複数のMLB球団から興味を示されている。

契約金は1億5000万ドル（約234億円）から2億ドル（約312億円）になると予想され、大型契約が見込まれていた。

しかし、同メディアによると「NPBのエースがヒューストンと異例の契約に合意。

今井の契約は3年間で最大6300万ドル（約98億3000万円）になる可能性はあるが、2026年または2027年のシーズン後に契約を解除できる」という。

想定されていた長期契約ではなく、それもオプトアウト（契約破棄条項）付きであるため、すぐにフリーエージェント（FA）になる道もあるようだ。

