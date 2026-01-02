2026年の運勢・12星座占い「天秤座（てんびん座）」エンジェルカードからのメッセージ「的中王」ムクルが占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする2026年占い（12星座占い×エンジェルカード占い）。12星座別の2026年（令和8年）「天秤座（てんびん座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・ムクルさんが占います。「天秤座（てんびん座）」さんの2026年のテーマ、さらにはエンジェルカードからのアドバイスも！2026年は、1月27日に夢やインスピレーションの星である海王星が、行動や情熱を司るおひつじ座への移住を完了します。また、2月14日には、試練の星である土星も行動や情熱を司るおひつじ座に帰ってきます。4月26日に改革や独自性の星である天王星が、コミュニケーションや情報を司るふたご座に再び移動します。6月30日には幸運の星である木星が、カリスマ性や自己表現を司るしし座に移ります。地球は行動の星です。どんなに願っても、行動しない限りには現実にできません。2026年は、あなたが心に熱い想いを持ちながら日々努力してきたことが、形になっていくと伝わってきています。後半は、あなたらしく活躍する流れがやってきそうですよ。2026年のてんびん座さんは、将来の目標をしっかり設定することで、やるべきことが明確になっていくでしょう。また後半は、周りの人たちの意見に耳を傾けることで、良い流れがやってくるでしょう。あなたへのメッセージで出てきたカードは、大天使ガブリエル「Creative Writing」です。大天使ガブリエルは、神の真言葉を伝えるメッセンジャーで、マリアにイエスキリストの誕生を告げたとも言われています。そんな大天使ガブリエルがあなたのために時間をつくって、「あなたが思ったことや考えたことを書き留めるように」と伝えてくれています。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/