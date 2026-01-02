サウサンプトンに所属するMF松木玖生が、加入後初の先発出場を果たした。同選手の起用に言及したトンダ・イカート監督のコメントをクラブ公式サイトが伝えた。

2025年12月29日に行われたチャンピオンシップ（イングランド2部）第24節バーミンガム戦で後半途中から4カ月ぶりとなるトップチームでの出場を果たした松木は、1月1日の第25節ミルウォール戦で、移籍後初のスターティングメンバー入り。0－0に終わった試合で78分までプレーした。

前節から先発を5人入れ替え、松木のほかにもU－21デンマーク代表DFエリアス・ジェラートやU－21スコットランド代表MFキャメロン・ブラッグらを抜擢したイカート監督は試合後、ターンオーバーについて次のように言及した。

「短期間にこれほど多くの試合をこなす場合、特に我々のようにアウェイゲームが多いチームでは、ピッチ上で一定のフレッシュさを保つことが不可欠だ。先発メンバーの選手たちのプレーには非常に満足している」

「相手は組織力が高く守備も堅い強豪チームだから、試合はしばらく拮抗するだろうと予想していた。我々はボックス内に侵入してくるボールを確実に防ぐ必要があり、その点では非常にうまく対応できたと思う。我々は長い間無失点を目指してきたが、今日はセットプレーでの守備が格段に堅固だった」

「しばらく出場機会がなかった選手たちも全員、非常に力強く前向きなプレーを見せてくれた」

「今日はベンチから高いクオリティの選手を投入できると分かっていたし、それが必要だった。ただ、勝利を決める3ポイントを得るには、終盤にほんの少しだけ物足りなさがあった。試合終了間際に2度の決定機を掴んだ以上、当然勝ち点3を狙うべきだった。しかし、それをゴールに結びつけることができなかった」

リーグ戦5試合未勝利となったサウサンプトンは次節、3位ミドルスブラと敵地で対戦する。

【動画】サウサンプトンvsミルウォール