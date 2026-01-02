プレミアリーグ第19節が1日に行われ、ブレントフォードとトッテナム・ホットスパーが対戦した。

リーグ戦連勝中のブレントフォードは、ここまで勝ち点「26」を積み上げ、来季の欧州カップ戦出場権も狙える順位につけている。対するトッテナム・ホットスパーは、前節終了時点でリーグ戦18試合で7勝4分け7敗の11位。来季の欧州カップ戦出場権を獲得するためにも、ここから調子を上げていきたいところだった。

試合は開始すぐの5分、ブレントフォードが右CKのチャンスを得ると、キッカーのボールを最終的にネイサン・コリンズがゴールに押し込み、ブレントフォードが先制したかに思われた。しかし、これはオフサイドの判定で取り消される。

その後は拮抗した展開が続き、お互いに何度かチャンスを作りつつ、得点までには至らない。前半は、このまま両チーム共にスコアレスで終えた。

後半に入ってからも、両チーム共に何度かチャンスの場面を迎えながらも得点が生まれない状況が続く。そしてトッテナムのトーマス・フランク監督は67分にウィルソン・オドベールを下げてランダル・コロ・ムアニ、80分にジョアン・パリーニャを下げてマティス・テルをピッチに送り出し、得点を奪いにいく。

一方、ブレントフォードのキース・アンドリュース監督も、80分にイェホル・ヤルモリュクとケヴィン・シャーデの2名を下げ、リース・ネルソンとマティアス・イェンセンを投入。流れを手繰り寄せにいく。

互いに得点を奪えないまま、試合は後半のアディショナルタイムに突入。しかし、最後までゴールが生まれないままタイムアップ。試合は、0－0で引き分けという結果に終わった。

次節は両チーム共に4日に行われ、ブレントフォードはアウェイでエヴァートン、トッテナムはホームでサンダーランドとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ブレントフォード 0－0 トッテナム・ホットスパー

【得点者】

なし