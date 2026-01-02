プレミアリーグ第19節が1日に行われ、サンダーランドとマンチェスター・シティが対戦した。

サンダーランドは今季、昇格組ながらリーグ戦18試合を戦って7勝7分け4敗。ホーム『スタジアム・オブ・ライト』では無敗を継続している中、マンチェスター・シティを迎えての一戦に臨んだ。

一方、公式戦8連勝と好調なマンチェスター・シティは、首位アーセナルが今節の試合に勝利しており、追撃するためには勝ち点「3」をつかみ取りたいところだった。

試合は、マンチェスター・シティが立ち上がりからボールを保持する中、左CKのチャンスを迎える。するとキッカーのボールをニアでアーリング・ハーランドが頭でフリックすると、ベルナルド・シウバが押し込んでネットを揺らした。だが、これはオフサイドの判定で取り消される。

その後、ボール支配率ではマンチェスター・シティが上回りつつも、サンダーランドは『スタジアム・オブ・ライト』の声援を背に受けながらカウンターから何度かチャンスを作るが、GKジャンルイジ・ドンナルンマの好セーブもあって得点には至らない。一方のマンチェスター・シティも守備を崩し切ることができず、得点を奪えない。試合はこのまま0－0で折り返した。

後半、マンチェスター・シティはロドリがニコ・ゴンサレスに代わって途中出場。そして52分にもサヴィーニョが負傷交代し、代わってジェレミー・ドクが途中出場する。

徐々に敵陣でプレーする場面を増やし、攻勢を強めていくマンチェスター・シティ。しかし、依然としてスコアレスのまま時間は過ぎていく。

結局、このまま互いにスコアレスで試合終了。マンチェスター・シティとブレントフォードによる一戦はスコアレスドローという決着に終わった。マンチェスター・シティは首位アーセナルとの勝ち点差が「4」に広がる引き分けとなり、サンダーランドとしてはホームでの無敗記録を継続する引き分けとなった。

次節は両チーム共に4日に行われ、サンダーランドはアウェイでトッテナム・ホットスパー、マンチェスター・シティはホームでチェルシーとそれぞれ対戦する。

【スコア】

サンダーランド 0－0 マンチェスター・シティ

【得点者】

なし

【動画】激しく入れ替わる攻防…サンダーランドvsマンC プレー集!