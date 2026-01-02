金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。

現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、千葉県在住70歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：70歳男性

同居家族構成：本人、妻（73歳）

住居形態：持ち家（戸建て）

居住地：千葉県

リタイア前の雇用形態：正社員

リタイア前の年収：400万円

現在の預貯金：500万円、リスク資産：100万円

これまでの年金加入期間：厚生年金540カ月

◆現在受給している年金額（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：6万9308円

老齢厚生年金（厚生年金）：9万3000円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

配偶者の年金や収入：老齢基礎年金60万円（年額）

◆「年金額に不満。政治は何をやっているのか」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。

その理由として「（厚生年金は）会社でも同額負担しているはずですから少ないと思います。政治は何をやっているのか不審感しかありません。国民のために本気で奉仕しているのか？ 国にはもっと金があるはず」と不満を語っています。

ひと月の支出は約「20万円」。投稿者の年金だけでは「ほとんどの月で足りない」と回答されています。

◆「節約のために、電気やガスの使用を控えている」

現在年金以外の収入はなく、年金で足りない支出については「毎月4万円貯金を崩して」賄っているという投稿者。

日ごろから支出を抑えるために心掛けていることとして、「電気代の節約と新聞も1部しか取りません。ガスも無駄に使わないように工夫しています。エアコンもほとんど使いません」とあります。

◆「投資信託は結構儲かる。早く始めればよかった」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「やはり、株など投資をもっと勉強して、実際にやればよかった。最近投資信託などを始めましたが結構儲かるので、早く始めていればもっと稼げたと思うと後悔ばかりです。株についても勉強しておけばよかった」と回答。

一方で年金生活は「昼から少しお酒が飲めるのが最高」と今の楽しみについてコメントされていました。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部