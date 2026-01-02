フジテレビ系バラエティ特番『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』(2日18:25～)でスペシャルMCを務める高杉真宙が、コメントを寄せた。

高杉真宙

『爆笑レッドカーペット』は、2007年2月の放送開始以来、テレビ界に“ショートネタ”ブームを巻き起こした番組。2025年夏に放送した約11年ぶりの復活特番に続く、“令和の『爆笑レッドカーペット』”第2弾となる。

高杉真宙 コメント

――まずは収録の感想をお聞かせください。

「100組近くの芸人さんが登場されると聞いたときは、どんな収録になるんだろうと少し不安だったんですけど（笑）、いざ始まってみたら、本当にあっという間で。ずっと楽しくて、幸せな時間を過ごさせていただきました」

――初めての“バラエティ番組のMC”は、いかがでしたか。

「高橋克実さん、今田耕司さんが隣にいてくださったので、安心して楽しく進行できました。お二人とも、常に周囲に目を配ってらっしゃって、芸人さんだけでなく、パネラーの皆さんや僕のことも気遣ってくださるんです。お二人の細やかな仕事ぶりを通じて、番組作りの奥深さを実感することもできましたし、非常に貴重な体験になりました」

――芸人さんたちのショートネタを間近でご覧になった感想は？

「皆さんがネタを披露されているとき、振動がリズムになって、MC席まで伝わってくるんですよ。すごい迫力でしたね。また、テレビで見ているとわからないような、細かい動きや表情を見ることができて、得した気分になりました（笑）。特に印象的だったのは、ネルソンズの和田まんじゅうさんが後ろを向いたときの悲しそうな表情。カメラに映ってないのに、しっかり表情で演技をされていて。俳優としても、とても勉強になりました」

――他に印象に残っている芸人さんは？

「『爆笑レッドカーペット』のレギュラー放送時代から大好きだった、なだぎ武さん、髭男爵さん、クールポコ。さんは、今回もやっぱり輝いていて、まるで憧れのヒーローを見ているような感覚でした。チャンス大城さんは、ドラマで共演させていただいたことがあるんですが、ネタを拝見するのは初めてで。面白かったし、ちょっと感動してしまいました」

――最後に、放送を楽しみにしている視聴者に向けて、メッセージをお願いします。

「たくさんの芸人さんが次々と登場するので、自分のツボにハマる芸人さんが必ずいると思います！（笑） ぜひこの番組を見て、お正月を笑顔で過ごしていただけたらうれしいです」

『爆笑レッドカーペット 怒涛の最新ショートネタ 新春満点大連発SP』出演芸人

青色１号〈★〉 / アキラ100％ / アンガールズ / 飯尾和樹（ずん）＆堀内健（ネプチューン）＆多田健二（COWCOW） /井戸田潤（スピードワゴン） / インスタントジョンソン / ウエストランド / Ａマッソ〈★〉 / 大谷健太〈★〉 / お見送り芸人しんいち〈★〉 / 蛙亭 / かが屋〈★〉 / 木村卓寛（天津） / 清川雄司〈★〉 / キンタロー。 / 金の国 / クールポコ。 / 空気階段〈★〉 / くまだまさし＆ハイキングウォーキング / ぐりんぴーす〈★〉 / コットン / コロコロチキチキペッパーズ〈★〉 / サイクロンＺ / ザ・マミィ〈★〉 / さや香〈★〉 / サルゴリラ〈★〉 / サンシャイン池崎 / ジェラードン / シシガシラ / シマッシュレコード〈★〉 / シャウト!!（バイク川崎バイク＆サンシャイン池崎）〈★〉 / シャルロット〈★〉 / シューマッハ / 庄司智春（品川庄司）＆なかやまきんに君 / スクールゾーン / スピーディーハンター〈★〉 / 世界クジラ〈★〉 / 太鵬〈★〉 / タナからイケダ / 谷＋１。〈★〉 / Ｗエンジン / タワー〈★〉 / チェリー吉武 / チャンス大城 / ちゃんぴおんず〈★〉 / どぶろっく / トム・ブラウン〈★〉 / 友田オレ / 友近＆近藤春菜（ハリセンボン） / 鳥居みゆき / トレンディエンジェル / ナイツ / なだぎ武 / ななまがり / 軟水〈★〉 / 二代目ちくわぶ〈★〉 / ねこじゃらし〈★〉 / ネルソンズ / NON STYLE / バタハリ〈★〉 / ハナコ〈★〉 / ハライチ / ハリセンボン / パンクブーブー / 髭男爵 / ビコーン！ / ビスケットブラザーズ〈★〉 / 響 / ５GAP / フォーリンラブ / フタリシズカ〈★〉 / 紅しょうが〈★〉 /マシンガンズ / 松浦景子〈★〉 / ミスター大冒険。〈★〉 / もう中学生 / モグライダー〈★〉 / 燃ゆるレジーナ〈★〉 / ヤーレンズ〈★〉 / 柳原可奈子 / ヤンシー＆マリコンヌ / ゆってぃ＆ザブングル加藤＆稲田直樹（アインシュタイン） / 吉住〈★〉 / ラパルフェ / ラビットラ〈★〉 / ランジャタイ〈★〉 / レモンと炭酸〈★〉 / ロッチ / ロングコートダディ〈★〉 / 笑い飯

※五十音順 〈★〉＝番組初登場

【編集部MEMO】

MCの今田耕司は「正月2日の放送ということで、ご家族やお友だちと一緒に“お正月のお笑い”を楽しんでもらいたいですね。こたつに入ってお酒でも飲みながら、のんびりと、ゴロゴロ横になって見ていただければと思います」、高橋克実は「横になって見ているうちに、気づいたら寝落ちしてた、とかね(笑)、そのぐらいのユル～い感じで楽しんでいただきたいです。3時間半、あっという間だとは思いますけど、途中で寝ちゃっても全然楽しめますから。1月2日にはもってこいの番組だと思いますので、ぜひ!」とコメントしている。

(C)フジテレビ