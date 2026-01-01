大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、球界屈指のクローザーであるエドウィン・ディアス投手（ニューヨーク・メッツFA）の獲得に成功した。多くのファンや選手が加入を喜ぶ中、トミー・エドマン外野手には安どの気持ちもあったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースは今オフ最大級の補強の一つとして、ディアスと3年総額6900万ドルの契約を結んだ。彼の加入により、昨季は不安定さに苦しんだブルペンの見通しを劇的に変えるだろう。彼は、2021年のケンリー・ジャンセン投手以来となる専任クローザーとして起用される見込みだ」と言及。

[sp_ad]

その上で、「みんな本当に盛り上がっている。彼はいつも、『対戦して一番手強かった投手は誰か？』と聞かれたときの答えだった。だから、もう彼と対戦しなくて済むのは本当に嬉しい。ドジャースタジアムでの入場シーンを見るのが楽しみだ。相手チームのときでも、彼の入場はいつもクールだったから。それをここで見られるのは、かなり最高だと思う」というエドマンのコメントを伝えている。

ディアス加入は自チームの戦力アップはもちろん、同リーグに所属するライバルの戦力を削ぐという意味合いでも大きな補強になったようだ。

【関連記事】

【了】