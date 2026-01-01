大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースはワールドシリーズ3連覇を狙って体制を整えており、世代交代という厳しい現実とも向き合っている。そこで起用が不透明となるのが、三塁手のレギュラーであるマックス・マンシー内野手だ。米メディア『スポーティング・ニュース』のハンター・クックストン記者が言及した。

クレイトン・カーショー氏が引退し、ドジャース在籍年数が最長となったマンシーは「ドジャースで引退したいという気持ちは隠していない。ずっと公言してきたことだ。ただ、それがどうなるかは今は考えられない」と語っている。

しかし、近年のマンシーは故障が増え、欠場試合も若い頃より明らかに多くなっている。この状況でドジャースは、三塁手の後継者探しを一気に加速させる可能性が高い。

長年チームを支えてきた功労者であっても、常勝を義務づけられた球団にとっては、感情よりも将来設計が優先されるのだ。大谷翔平選手らを擁しているとはいえ、強力なライバルに勝つためには必要な考えだろう。

ベテランの域に入っているマンシーについてクックストン氏は「ドジャースの要となる選手に別れを告げるのは決して容易ではないが、それは球団にとって最善の決断かもしれない。2026年以降にマンシーが引退しない限り、彼の将来はドジャースにはないだろう」と言及した。

