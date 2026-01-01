オフシーズンを迎えているプロ野球。各球団が来季に向けた選手編成に取り掛かり、積極的な補強も目立っている。ただ、中には故障の影響などもあり、来シーズンの開幕に間に合うか、現時点で不透明な選手が見られている。そこで今回は、来季開幕アウトの可能性が浮上している選手を紹介したい。

早川隆久

・投打：左投左打

・身長／体重：180cm／76kg

・生年月日：1998年7月6日（27歳）

・経歴：木更津総合高 - 早稲田大

・ドラフト：2020年ドラフト1位（楽天）

・今季成績：12試合登板（68回1/3）、2勝8敗、62奪三振、防御率4.35

[sp_ad]

今季は苦しいシーズンとなった東北楽天ゴールデンイーグルスの早川隆久も、来季の開幕に間に合うかどうか微妙な状況だ。

木更津総合高、早稲田大では各カテゴリの日本代表に選出。リーグ戦通算14勝を挙げるなど世代No.1左腕と高い評価を得て、ドラフト会議では4球団が競合。抽選の末に楽天が交渉権を獲得した。

ルーキーイヤーから開幕ローテーション入りを果たすと、いきなり9勝を記録。

その後は負けが先行するシーズンが続いたが、開幕投手を任された2024年には、初めて規定投球回をクリア。25試合（170回1/3）を投げ、11勝6敗、防御率2.54をマークするなど、飛躍の1年となった。

さらなる上積みを期待された今季だったが、不安定なピッチングが目立ち、7月上旬に二軍落ち。約2か月後に一軍復帰を果たしたが、またもノックアウト（KO）されるなど、結果を残せなかった。

[sp_ad]

最終的に同年は、キャリア最小の12試合登板にとどまり、2勝8敗、防御率4.35の数字に終わった。

また、9月下旬には左肩のクリーニング手術を敢行。回復の状況によっては、開幕後の合流も想定されそうだ。

【関連記事】

【了】