乃木坂46賀喜遥香「何時間でもいられる！」『エヴァンゲリオン』の設定資料に釘付け！

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。この日の放送では、遥香先生が“和（なぎ）の講師”井上和（いのうえ・なぎ）先生と一緒に、東京シティビュー（六本木ヒルズ森タワー52階）で開催中の『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」（以下：エヴァ展）をレポートした模様をお届けしました。賀喜：今回は、にゃぎ（井上和）の「乃木坂LOCKS!」に続いて『エヴァ展』特集をしていきたいと思います。それでは、ロケの模様を聴いてみましょう！――ここで『エヴァ展』会場からのレポートをオンエア。井上：ここからは、アニメ資料の管理を行っているATACの辻壮一さんに展示の解説をしていただきます。辻：よろしくお願いします。賀喜：こちらにはTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送前に用意された設定資料が展示されています。賀喜：身長対比表だって！ 私こういうの大好きなんですよ。井上：わかります！ 私もテンション上がります！賀喜：「このキャラとこのキャラって、並んだらこんなに身長差があるんだ！」っていうのが、この1枚で分かるね。“（碇）シンジくんの袖の長さに注意”とか。井上：すごい！ ということは、キャラクターごとに袖の長さとか……。辻：シンジくんは、転校生なので服が違うんですよ。井上＆賀喜：そういうことか！賀喜：ここ……何時間でもいられる！ どうしよう（笑）？井上：ヤバいですね（笑）。辻：これは（葛城）ミサトさんのマンションの間取り図です。井上＆賀喜：えー!?賀喜：助かる～！こういうの大好きです!!井上：ミサトさんの部屋は7.5畳ですって。賀喜：なんか大きい声が出た（笑）。初めて知った！――ここで、再び教室（収録スタジオ）にいる遥香先生とバトンタッチ。賀喜：なんか……ただのオタクがいましたね（笑）。ミサトさんの部屋の見取り図に「助かる～！」って（笑）。でも、私はこういう細かいのが本当に大好きで、「このキャラクターたちは、このお家で毎日過ごして、ケンカしたり、笑いあったり、ご飯を食べたりしているんだろうな」みたいな想像力がはかどるから好きなんですよね。すごく楽しそうだったな私たち（笑）。実は、この設定資料のゾーンだけで収録時間の半分くらい使っちゃっていて、それでも見切れないんです！ だって、細かいプロの方々のイラストが飾ってあるのはもちろん、設定資料なので、イラストに対して「ここはこうしてください」「ここは皆さんにお任せします」みたいな指示が、小さい文字でいっぱい書いてあるので、それを全部読んでいたら足りなかったです（笑）。こういうのを知らないでアニメを観るのもいいですけど、設定を知ることでもっと解像度が上がるというか、作品にリアリティと厚みが加わるので、『エヴァ』が好きな方には、すごく楽しんでいただける場所じゃないかなって思います！――この後も、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年記念展「ALL OF EVANGELION」の各ブースを2人がレポートしていきました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info