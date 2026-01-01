2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「水瓶座（みずがめ座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の水瓶座は「自分らしさを社会や日常のなかでどう活かすか」を現実的に試す年です。前半は、働き方や生活リズム、人との役割分担を見直す流れが強まり、理想だけでは続かない部分が調整されていきます。後半に向かうほど、自分の発想や価値観を共有できる相手や場所が明確になり、協力関係が形になりやすくなるでしょう。独自性を貫くよりも、理解される形に落とし込むことで、より自由が安定したものとして広がっていきます。2026年の水瓶座は、満たされた気持ちや穏やかな安心感が、あなたの内側に広がっていく流れを感じられそうです。外側の出来事に左右されず、今ここにある喜びを味わうことで、心が自然と整っていきます。無理に欲しいものを追いかけなくても、自分を認める姿勢が、十分さや豊かさをやさしく実感させてくれるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/