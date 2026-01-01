2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「山羊座（やぎ座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の山羊座は、これまで積み上げてきた責任や成果について「誰と、どんな形で分かち合うか」を選び直す年です。前半は、対人関係や役割の再編が進み、自然と背負いすぎていたものが整理されていきます。後半は、信頼を土台にした協力関係が育ち、長期的な目標が現実味を帯びてくるでしょう。堅実さに柔軟性を加えることで、持続する安定が形になります。内側からふと湧き上がる衝動や「やってみたい」という感覚が、今のあなたに新しい流れを運んでくれそうです。それを大きな形にしようとせず、小さな一歩として受け取ることで、情熱が無理なく育っていきます。迷いがあっても、その火種を大切にする姿勢が、これからの選択に前向きと活力をもたらしてくれるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/