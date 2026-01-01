2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「射手座（いて座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「射手座（いて座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の射手座は、広げてきた可能性を定着させる年です。前半は、人や情報からの深い関わりを通して、価値観が絞り込まれ、後半に向かうほど目指す方向が1本に定まっていきます。理想を語るだけでなく、現実に目を向けた行動が増えて、経験が自信につながるでしょう。遠くを見る力はそのままに、足元を固めることで次の飛躍が準備されています。「考えがまとまらない」と感じるときでも、今は無理に答えを出さなくていい流れかもしれません。言葉にならない違和感や、迷いのなかにこれから整理されていく本音が眠っています。少し距離を置いて心を休めることで、視点が自然とクリアになり、あなたにとって必要な考えや伝え方がそっと見えてくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/