2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「蠍座（さそり座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の蠍座は、深く結びついてきた人や感情、役割を選別し直す年です。前半は信頼や共有の形が見直され、曖昧な依存や義務は静かに終息へ向かいます。後半になるほど、自分の覚悟に基づいた関係や目標が明確になり、集中力が本領を発揮する。手放しで失うことはなく、力を一点に集めるための再編成となるので、確かな成果につながっていくでしょう。静かな時間のなかで自分の内側と向き合うことが、今のあなたに大切な気付きをもたらしてくれそうです。外の答えを探すより、これまで積み重ねてきた経験や感覚にそっと光を当てることで、進む方向が自然と見えてきます。一歩ずつ急がずに歩む姿勢が、大きな自信を育てていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/