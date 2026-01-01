大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースでは、内野手の課題を解決するためにキム・ヘソン内野手をトレード要員として放出する可能性が浮上した。そのターゲットは、ニューヨーク・ヤンキースのジャズ・チザム内野手だ。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じている。

ヤンキースは本塁打30、盗塁30を達成したチザムのトレードに応じる可能性があり、二塁手に課題を抱えているドジャースが獲得の候補としてあげられている。

そこでドジャースには、ヘソンに加え、有望株のザイア・ホープ外野手、ジャクソン・フェリス投手を組み合わせた、1対3の大型トレード案が提案された。

チザムの二塁手、三塁手、両翼をこなせる守備力は、ロースターの柔軟性を大きく高め、来季の年俸見込みである1020万ドル（約16億円）も妥当な金額だ。

もしチザムがドジャース打線に加われば、大谷翔平選手らにつながる下位打線の大幅な強化を実現できるだろう。

急浮上したチザム獲得の案について同メディアは「ドジャースはヘソンと有望株のパッケージを提示することで、チザムのような大物選手獲得に最適なオファーを提示できるだろう」と言及した。

