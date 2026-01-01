2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「天秤座（てんびん座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「天秤座（てんびん座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の天秤座は、人との関係性や選択の基準が大きく更新される年です。前半は合わせてきた役割や期待を見直し、対等さを取り戻す流れが強まります。後半に向かうにつれて、自分の美意識や価値観を軸にした選択が増え、自然と迷いも減っていくでしょう。「調和は我慢ではなく納得から生まれる」と実感できる1年になりそうです。2026年の天秤座は、懐かしい出来事や人との記憶が、今のあなたに優しいヒントをくれるかもしれません。過去を美化する必要はなく、そこで感じた純粋な想いだけを受け取ることで、心が自然と落ち着ちつきそうです。安心できる感覚を大切にすることで、今の関係や選択に温もりが戻り、無理のない形で前に進む流れが整ってくるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/