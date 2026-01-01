大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平は2023年オフ、10年総額７億ドルという超大型契約でチームに加入した。ここまでは期待通りの活躍を見せているが、マックス・マンシー内野手によると、加入直後からチームの“文化”に即適応していたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「大谷は新チームからの助言を早い段階で素直に受け入れ、クラブハウスの文化にもすんなり溶け込んでいた。ポッドキャスト番組に出演したマンシーは、大谷がどれほど積極的に順応しようとしていたかを次のように語っている」と言及。

続けて、「大谷がうちに来て1か月ほど経ったころ、リードがあまり良くなくて本塁に生還できなかった場面があった。試合後、フレディ（・フリーマン内野手）やムーキー（・ベッツ内野手）、コーチら何人かで彼を呼んで、『これが君のリードの取り方で、ここをもう少し良くすれば生還できるようになるよ』って伝えたんだ。そうしたら、彼は『すごくいいね。みんながこうやって近づいてきて、色々なことを話してくれるのが嬉しい』みたいな反応だった」というマンシーのコメントを伝えている。

野球に限らず、スポーツではスター選手が周囲の意見を聞き入れなくなるケースも少なくない。だが、ドジャースには実績関係なくお互いを指摘し合える文化があり、大谷はそれを好意的に捉え受け入れたようだ。

