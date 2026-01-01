2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「乙女座（おとめ座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の乙女座は、細やかに整えてきた日常や役割を自分の意思で選び直す年です。前半は人や仕事との距離感を見直す流れが強まり、無理のない形へと再編されていきます。後半に向かうほど、本当に役立てたい分野が明確になり、努力が評価ではなく実感として返ってくるでしょう。完璧よりも納得感を大切にすることで、心身ともに安定した1年になります。物事の進みがゆっくりに感じられるかもしれません。流れを整え直すための大切な時間が生まれているからでしょう。急がず状況を見渡すことで、行き違いや焦りが自然とほどけていきそうです。次に動き出すときの確かな手応えや安心感が育っていくことのほうを選択すると良いでしょう。今は勢いよりも調整を選ぶのが◎■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/