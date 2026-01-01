「運が悪かった」「あの人のせいで」「どうせ私には無理」……こんな言葉、つい口にしていませんか？

筆者は「雨男」で、大事な用事がある時は、いつも天気が悪いです。結婚式は雨、新婚旅行は雪、大きな仕事があるときに限って台風が来ます。

1度ならよいですが、悪い天気が何度も続くと、「自分が雨男だからいけないんだ！」と愚痴をいいたくなります。

◆「運や環境のせい」にする人ほど収入が低い傾向がある？

さて、今日はこの「愚痴」について、ドイツの大規模調査（1）で、こうした言葉をよく使う人と使わない人の間に、驚くほどの収入格差があったという話をします。

この研究で注目されたのは「内的統制の所在（Locus of Control）」という心理特性。簡単にいうと、物事の結果を「自分次第」と考えるか、「環境や運次第」と考えるかの傾向です。

ドイツ社会経済パネル（SOEP）のデータを分析した結果、「環境や運次第」と最も強く考えるグループ（上位25％）と、「自分次第」と最も強く考えるグループ（下位25％）を比較すると、男性で約20％、女性で約17％もの賃金差があったんです。

学歴や職種などを統計的に調整しても、この傾向は変わりませんでした。

つまり、経済的に豊かな人ほど、

「～のせいだ」（他責の言葉）

「運が悪かった」（運任せの言葉）

「どうせ無理」（諦めの言葉）

といった言葉に結びつきやすい考え方を、結果として持ちにくい傾向がある、と考えられます。

そして、内的統制が高い人は、同じ状況でも「じゃあ次はどうしよう？」と考える傾向があります。

もちろん、この話はあくまで相関であって「卵が先か、鶏が先か？」という順序の問題があります。

この研究でわかったのは「内的統制が高い人は、経済的に豊かだった」という相関関係です。

◆「どうせ無理」と言わず、次の一手を考える

つまり、「内的統制が高いから、経済的に豊かになった」のか「経済的に豊かになったから、内的統制が高くなった」のか、どちらの順序かまでは分かっていません。

筆者としては「成功したら自分のおかげ」と言いたくなる気持ちも分かるので、多少はある気がします。

その一方で、不遇な環境に生まれても成功している人もたくさんいますし、言い訳ばかりしている人が成功するとも思わないです。

それに、人間は「行動を言葉に合わせたい」という無意識がありますから、裏を返せば、言い訳を口に出せば出すほど、それに合った行動ばかりしてしまう気がします。

少し前、5歳の娘が「そんなことできないよ！」と諦めている時、私は「やってみなきゃ分からないじゃないか！」と声をかけました。

するといろんなことにチャレンジするようになり、気付けば、筆者よりも内的統制が高くなったようです。

最近では「パパにはできないよ」と私がいうと、娘に「やってみなきゃ分からないじゃない！」と怒られるようになりました。

人生、心持ち次第ですね。こういう経験も含めて「内的統制が高い＝自己責任の認識が強い（責任感のある言葉遣いをする）」人が豊かになりやすい、というのは、その通りなのだろうなと感じます。

試しに、「～のせい」「運が悪い」「どうせ無理」と言いそうになったら、代わりに「じゃあ、私にできることは？」と自分に問い掛けてみるとよいかもしれません。

●参考

1. Heineck, G., & Anger, S. (2010). The returns to cognitive abilities and personality traits in Germany. Labour Economics, 17(3), 535-546.

文：中原 良太プロフィール（個人投資家・トレーダー）

18歳に株を始め、25歳でYahoo!株価予想達人で「ベストパフォーマー賞」を受賞。主に株式投資とマネー（お金）についての情報をSNSやYouTube、メルマガなどで発信。IQ上位2％のMENSA会員。

文＝中原 良太（個人投資家・トレーダー）