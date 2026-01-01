2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「獅子座（しし座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「獅子座（しし座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の獅子座は、表に立つ強さよりも内側の誇りが試される年です。評価や注目から一歩離れて、自分が何に情熱を注ぎたいのかを見つめ直す流れが訪れます。役割や立場を超えたところで本音の願いに気付くことで、後半には自然体のまま人を惹きつける存在感が育っていくでしょう。感情について落ち着いて見つめる力が、今のあなたには必要なタイミングになりそうです。揺れる気持ちがあっても否定せず受け止めると良いでしょう。自分にも思いやりを向けることで、人との関係にも自然な信頼が育ち、安心できる距離感が整っていくでしょう。無理に感情をコントロールしようとしすぎないことで、あなた本来の優しさを引き出してくれそうです。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/