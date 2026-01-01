今日の運勢は？ ★2026年1月2日（金）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月2日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）１月2日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？大きく自己主張やアピールをしなくても、あなたにとって有利な流れがやって来やすい日です。何か頑張っていることや結果を出したいことがあるなら、今日は頑張り時です。あなたのやったこと、行動が、良い種まきとして未来に影響してくるでしょう。ぜひ積極的に動いてみましょう。知りたかったことを教えてもらえたり、自分で情報をゲットしたりできる日です。積極的に知ろうとしていけば、おのずとあなたの手の中に欲しかったものがやってくるでしょう。誰かに頼られたら、あなたが出来る範囲で手を尽くしたり、協力してみて。あとになって嬉しい形で返ってくるでしょう。好きな人に近づけるチャンスがやってくるかも。恋愛運が上がっている日。あなたの魅力も上がっています。新しいコスメや洋服、髪型を試してみるのもおススメです。また、今日は自分で工夫することに意識を向けてみましょう。自分の時間と労力をかける事が、花開いてくる運勢です。今日は発信力が上がっている日です。基本的に良い日ではあるのですが、運は使い方次第です。噂話には軽々しく乗らないように気を付けましょう。ＳＮＳに投稿するなら、ポジティブなものや人が見てつい笑顔になるようなものにしましょう。あなたの行動や言動が目立つ日です。パートナー運が上がっているので、進展しても良い二人は、自然と展開がやって来そう。二人の仲が深まりやすい一日です。仕事の取引先や自分のお客さんなど、そういった公的な人とも距離が縮まりやすい日です。今日縁のある人とどうなっていきたいか、考えてみても良いかもしれません。友人運が上がっている日です。今日コミュニヶーションをとる人達とはプライベートでも仲良くなれそうな予感。実際、友達とコミュニヶーションを取るのにも最適な日です。他には勉強運が上がっていますので、課題に取り組んだり、習い事を探してみるのも良いでしょう。仕事運が上がっています。今日張り切って取り組めば、もしかしたら成果以上に評判が上がるかも。普段の勤務態度や周りとの関わりによりますが、頭一つ抜きんでるつもりで頑張ってみましょう。ただし、人当たりは優しく接するように気を付けて。何か御馳走になったり、差し入れをもらったりしそうです。金運の良い日ですが、お金そのものがやって来るとは限りません。割引をしてもらったり、物でやってきたりと、お金は形を変えることがあります。今日はあなたの素直さで人が助けてくれたり協力してくれたりするでしょう。自分のペースで物事を進めたくなる日です。あまり踏ん張りがきかない日でもあるので、無理せず今日の予定を進めましょう。お母さんや、お母さん的な人とたくさん話すようにすると、調子が安定しそう。あたたかいお茶を体に入れて、程よくこまめにリラックスしましょう。目に見えないものと縁が出てきやすい日です。時間に余裕があるなら、神社仏閣にお参りに行ってみましょう。仏壇があるなら、今日は丁寧に手を合わせてみて。瞑想をしたり、ゆったりお風呂に入ってリラックスしてみて下さい。予定に余裕が無いのなら、感謝出来ることを頭の中でふたつ思い浮かべましょう。先の心配で頭がいっぱいになりそうです。未来の不安は一度紙に書き出して不安を視覚化して落ち着きましょう。今日は、あなたが心の中に抱えているものが湧き上がってくる日です。あなたに出来ることと出来ないことがあります。出来ることから一つずつ行いましょう。前のめりになりそうな一日です。自分のことでいっぱいいっぱいになりそうです。なるべく周りを見るよう心掛けて下さい。どうしてもやらなければならないことは引き受けても良いですが、そういったものではない限りふたつ返事でOKしないように気を付けましょう。呼吸が浅くなっていませんか？呼吸はあなたの波動と密接に関係しています。深く吸い込んで、ゆっくり吐いて、自分で自分を整えましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。