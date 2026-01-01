2025年は9月23日に宮西尚生（日本ハム）が通算900試合登板、9月30日に田中将大（巨人）の日米通算200勝を達成するなど、投手陣の数々の記録が達成された。

今年も達成されそうな投手陣の記録を見ていくと、益田直也（ロッテ）が名球会の基準のひとつにあたる通算250セーブに残り2つに迫り、通算800試合登板も残り31試合となっている。通算250セーブ、通算800試合登板の達成が今季あるか注目だ。

昨季11勝を挙げカムバック賞を受賞した大野雄大（中日）は昨季終了時点で通算97勝と通算100勝に残り3勝に迫っている。

▼ 今季達成が期待される主な記録

【通算600試合登板】

石山泰稚（ヤクルト）残り31

山﨑康晃（DeNA）残り37

岩崎優（阪神）残り44

【通算800試合登板】

益田直也（ロッテ）残り31

【通算100勝】

大野雄大（中日）残り3

大瀬良大地（広島）残り6

【通算1500奪三振】

西勇輝（阪神）残り16

【通算100セーブ】

ドリス（阪神）残り4

西野勇士（ロッテ）残り12

大勢（巨人）残り19

【通算150セーブ】

栗林良吏（広島）残り16

岩崎優（阪神）残り30

【通算250セーブ】

益田直也（ロッテ）残り2

山﨑康晃（DeNA）残り18

【日米通算250セーブ】

松井裕樹（パドレス）残り13