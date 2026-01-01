2026年の運勢★タロット占い×西洋占星術「牡羊座（おひつじ座）」総合運・開運メッセージ「的中王」橘冬花が占う

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年の運勢占い」。タロットカード×西洋占星術で占う12星座別占い「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢は？ 星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・橘 冬花（たちばな・ふゆか）さん）古代から占う対象に天体が影響を及ぼすとされ、年月日どの時刻にどの位置に天体があるかをホロスコープに描き出す「西洋占星術」と、意識のなかから導き出される運命の「タロットカード」。2026年どんな運勢になるか、星たちは知っています。さまざまな天体とタロットカードから織り成すメッセージを受け取ってください。2026年の牡羊座は、一度深呼吸が入る年です。目的意識が研ぎ澄まされていきます。人との関わりや役割のなかで自分の立ち位置を見直すことで、本当に注ぎたい情熱が明確になり、後半に向かって迷いのない選択がしやすくなるでしょう。焦らず軸を育てることが、結果的に最短ルートになります。張りつめていた状況が一区切りついたように感じます。それは、終わりではなく新しい流れへの準備段階かもしれません。これ以上背負わなくていいものをそっと手放すことで、牡羊座らしい軽やかさと、前向きな力が少しずつ戻ってきそうです。立ち上がるタイミングは自然と整い、これからの選択に静かな希望が差し込み始めるでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/