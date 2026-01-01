フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が、2025年のエールディヴィジ（オランダ1部）で最もゴールを決めた選手となった。オランダメディア『ESPN』が伝えている。

現在27歳の上田は2023年8月にサークル・ブルッヘからフェイエノールトに加入。今シーズンはここまでエールディヴィジでは17試合出場で18ゴールを決めており、得点ランキングで首位を独走する活躍を見せている。

そんな上田は昨季後半戦でも4得点を挙げていたことから、2025年のエールディヴィジでは通算22得点を記録しており、同リーグに所属する選手としては2025年に最もゴールを決めた選手になったという。

なお、上位10人が明らかになっているなか、10位にはNECに所属するFW塩貝健人もランクインを果たしている。現在20歳の塩貝は2024年8月からNECでプレーしており、今シーズンは途中出場が主ながら12試合出場（先発は1試合）で7ゴールをマーク。昨季後半戦は4得点を決めていたことから、2025年は通算11ゴールを記録していた。

2025年におけるエールディヴィジの得点ランキングは以下の通り。

1位 上田綺世（22ゴール）

2位 セム・スタイン（18ゴール）

3位 ジズ・ホルンカンプ（17ゴール）

4位 イスマエル・サイバリ（15ゴール）

4位 フース・ティル（15ゴール）

4位 ディラン・フェンテ（15ゴール）

7位 トビアス・ラウリッツェン（14ゴール）

8位 トロイ・パロット（13ゴール）

9位 イゴール・パイション（12ゴール）

10位 塩貝健人（11ゴール）