2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】魚座（うお座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【魚座（うお座）】のあなたの2026年の運勢は……？これまでプレッシャーや抑圧されたようなエネルギーから解放され、動きやすい年になりそうです。まずは頑張ってきたご自身を褒めてあげましょう。今後の方向性や計画を見直して進めていけると良い1年になりそうです。上半期がチャンスです。出会いが広がりやすいので、積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。下半期は仕事がメインになってしまいそうです。調子良く進めることができそうです。改めて今後の仕事の方向性を見直してみましょう。新たなビジョンが見えてきそうです。自分自身の感性を大切に過ごしましょう。新しい趣味も見つけられると良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/