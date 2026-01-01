2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】水瓶座（みずがめ座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【水瓶座（みずがめ座）】のあなたの2026年の運勢は……？仕事もプライベートも充実感のある運気です。特に今年は、新たな趣味や勉強を始められると良いときなので、来の自分にとって必要なことを探してみましょう。ワクワクする気持ちを大切に進められると良さそうです。恋愛運は好調です。特に下半期は結婚につながる出会いがありそうです。パートナーがいない人にとってはチャンスの機会なので、活動的に過ごしましょう。仕事運は好調です。周りから頼りにされたり、調子良く業務を進めることができそうです。やりがいを感じやすい年なので、つい気を張る場面が多くなりそうです。オフはのんびりとする時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/