ミランが、フランス代表GKマイク・メニャンとの契約延長に向けて交渉を進めているようだ。1日、移籍市場に詳しいイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキーラ氏が伝えている。

現在30歳のメニャンは、2021年7月にリールからミランに移籍。加入1年目の2021－22シーズンからチームの守護神としてスクデット獲得に貢献し、今季からは主将としてもチームを支えている。

現行の契約が2026年6月で満了を迎える中、契約延長に向けた交渉が難航しているとも噂されてきた。ところがスキーラ氏によると、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督とスポーツダイレクター（SD）のイグリ・ターレ氏は、メニャンを重要な選手と考えているとのこと。交渉は、1年間の延長オプションが含まれる最長2030年6月までの延長に向けて進んでおり、年俸も600万ユーロ（約11億円）に引き上げられ、これにボーナスも加わる見込みだという。

また、イタリアメディア『Calciomercato.com』によると、1月2日に行われるセリエA第18節カリアリ戦後、SDのターレ氏とメニャンの代理人による階段が予定されているとのこと。今後の展開に注目が集まるところだ。

