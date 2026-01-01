大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが2025年に支払った贅沢税は1億6940万ドル（約264.2億円）に上り、デトロイト・タイガースが同年に編成した球団総年俸を上回る。ドジャースの資金力を駆使した編成には批判の声があるが、この姿勢にはリスクもある。米メディア『モーターシティ・ベンガルズ』のエマ・リンガン記者が言及した。

ドジャースの高額な税金の支払いは意図的で、戦略的で、そして哲学的だと考えられる。彼らはまず勝つことを最優先に資金を投じ、その結果として発生するコストを喜んで引き受けているのだ。

[sp_ad]

この戦略を踏まえ、タイガースのファンが求めているのは、ドジャース並みの資金力ではない。彼らが求めているのは、ドジャース並みの覚悟だ。

今のタイガースにはタリク・スクバル投手というサイ・ヤング級のエースを擁し、実績ある指揮官がいて、有望株が揃っている。ドジャースが大谷翔平選手をはじめとした超大型契約に踏み切ったように、優勝を狙って資金を投じてもいいタイミングだろう。

各球団ごとの方針の違いについてリンガン氏は「ドジャースとタイガースの差は単なる資金力の差ではない。それは緊急性や信念、そして全てを賭ける覚悟で動く意思の表れだ」と言及した。

【関連記事】

【了】