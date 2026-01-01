2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】射手座（いて座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【射手座（いて座）】のあなたの2026年の運勢は……？上半期は現状や自分自身の心と向き合う機会が多くなりそうですが、下半期からは動き出す運気で、楽しいことも増えてきそうです。対人運も好調なので、積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。恋愛運は下半期から好調です。特に社内恋愛、年上の人との恋愛が発展しやすい運気です。今まで付き合ったことがないタイプの人に惹かれる人も出てきそうです。下半期以降これまでの頑張りが認められたり、サポートが入りやすい運気なので、調子良く進められるようです。悩みがある場合は人に相談をしてみましょう。意外な人がヒントをくれそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/