2026年の運勢はどうなる？【12星座別占い】山羊座（やぎ座）の全体運・恋愛・仕事・開運のヒント

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠さんによる「2026年の運勢12星座占い」。【山羊座（やぎ座）】のあなたの2026年の運勢は……？人付き合いが活発な運気なので、深い話をする機会が多くなりそうです。楽しいことも多いですが、気疲れするタイミングもありそうなので、気を張らず心を穏やかに過ごす時間も持つようにしましょう。恋愛運は上半期が好調で、出会いが広がりそうです。下半期からは、恋愛の価値観を見直したり、自分自身の心と向き合う時間が増えてきそうです。頼りにされる機会が多いので、やりがいを感じる運気となりそうですが、1人で頑張りすぎないようにしましょう。周りにサポートを求めることも大切です。旅行がおすすめです。特に四季を感じられる場所に出掛けてみましょう。温泉やリラックスできる場所も◎■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/