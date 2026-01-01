マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、スペイン代表MFロドリとベルギー代表FWジェレミー・ドクの状態を説明した。12月31日、クラブ公式サイトがコメントを伝えている。

マンチェスター・シティは12月27日、プレミアリーグ第18節でノッティンガム・フォレストと対戦して2－1で勝利。この試合では、負傷により離脱していたロドリがメンバー入りしたもののピッチに立つことはなく、ドクやイングランド代表DFジョン・ストーンズやノルウェー代表FWオスカー・ボブらも欠場した。

グアルディオラ監督は、1月2日のサンダーランド戦を控えた会見で「数分間はプレーできるかもしれない。我々にはどうしても彼という存在が必要だ」と、ロドリが同試合で実戦復帰を果たす可能性を口にし、「ドクも可能性はある」とコメント。ドクに関しても実戦復帰に近づいているとした。

一方、12月2日のフルアム戦を最後に欠場が続いているストーンズ、12月17日のブレントフォード戦で負傷交代したボブについては、「ジョン（・ストーンズ）とオスカー（・ボブ）は無理だ」と、サンダーランド戦で復帰することはいと語った。

なお、マンチェスター・シティはアルジェリア代表DFラヤン・アイト・ヌーリとエジプト代表FWオマル・マルムーシュの2名がアフリカ・ネーションズカップ（AFCON）に参加しているほか、クロアチア代表MFマテオ・コヴァチッチも足首の負傷で離脱している。

「負傷している5名の選手たちは復帰の兆しがある。戦力面はベストではないが、勝ち点では1年前の今ごろを上回っている」

